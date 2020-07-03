Самара, , 09:01 — REGNUM Двух воспитателей дома ребенка «Солнышко», которых подозревают в жестоком обращении с воспитанниками данного учреждения, уволили в Самаре. Об этом 2 июля сообщает ГТРК Самара.

По информации журналистов, сотрудники прокуратуры Самарской области провели проверку и установили факт жестокого обращения с детьми. Было установлено, что в тот день на смене были два воспитателя, которые работали в этом учреждении уже более 16 лет и имеют высшее педагогическое образование. Ранее они не привлекались к дисциплинарной ответственности.

После подтверждения информации о жестоком обращении с несовершеннолетними, было принято решение об их увольнении по инициативе работодателя.

Сообщается, что министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области организовало проверку. Чиновникам предстоит установить причины и обстоятельства случившегося.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в социальной сети было опубликовано видео, на котором было запечатлено, как воспитатель скинул ребенка с детской коляски, а второго малыша ударил по голове. Прокуратура области начала проверку этой информации.

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