Бразилиа, , 08:42 — REGNUM Общее число выявленных в Бразилии случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки возросло более чем на 48 тыс. и превысило 1,496 млн. Об этом 3 июля сообщает бразильский минздрав.

По информации министерства, за последние 24 часа в стране было выявлено 48 105 новых заразившихся SARS-CoV-2 и потому их суммарное количество теперь достигло 1 496 858.

Также сообщается, что за истекшие сутки в Бразилии от COVID-19 скончались 1 252 пациента, в результате чего общее число летальных исходов увеличилось до 61 884.

При этом отмечается, что на сегодняшний день в стране 852 816 человек излечились от COVID-19.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие сутки на территории Мексики был выявлен 6 741 новый подтвержденный случай заражения коронавирусной инфекцией, в результате чего их общее количество возросло до 238511.