Махачкала, , 08:42 — REGNUM Уголовное дело возбудили в Дагестане против депутата районного собрания, который поймал беркута и вместе с сыном бил птицу металлической трубой. Он подозревается в незаконной охоте и жестоком обращении с животными, сообщили ИА REGNUM 3 июля в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

Фигурантом дела стал депутат сельсовета Икринский, делегированный в райсобрание Курахского района Дагестана. По версии следствия, в марте 2020 года он установил самодельный капкан с приманкой из живой домашней курицы рядом со своим участком в селе Икра. С помощью этой ловушки был отловлен беркут — хищная птица семейства ястребиных, охота на которых полностью запрещена.

После поимки хищника, подозреваемый при своем малолетнем сыне ударил птицу металлической трубой по голове, а затем дал сделать то же самое своему сыну. Все происходящее депутат снимал на телефон, а затем выложил видео в интернет.

Как сообщало ИА REGNUM, после того как ролик с избиением беркута распространился в соцсетях, полиция организовала проверку в отношении депутата. При этом в главном управлении МВД по республике сообщили, что он может быть причастен к уничтожению нескольких десятков хищных птиц.

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