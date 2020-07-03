Грозный, , 08:35 — REGNUM Автопарк скорой медицинской помощи в Чечне пополнился новым автотранспортом. Поставка машин осуществлена по решению федерального центра. Об этом сообщил 2 июля глава республики Рамзан Кадыров.

Всего республиканской станции скорой медицинской помощи передано 22 машины ГАЗель NEXT и автомобиль УАЗ-«Патриот». Ключи от новых автомобилей вручил министру здравоохранения ЧР Эльхану Сулейманову и главному врачу скорой помощи Алимхану Ихаеву глава Чечни Рамзан Кадыров.

Отметив, что на сотрудников станции скорой помощи легла большая ответственность в период пандемии коронавируса, Кадыров подчеркнул, что они с честью выполняют свой долг. Чеченский лидер поблагодарил за это медиков, а также высказал слова благодарности в адрес президента РФ Владимира Путина и руководства Регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова, которые в трудное время оказали Чечне значительную поддержку, в том числе и в укреплении материальной базы системы здравоохранения.