Пхеньян, , 08:34 — REGNUM КНДР с лёгкостью прошла период активного распространения коронавируса в мире благодаря усилиям Трудовой партии Кореи, заявил председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын в ходе заседания политбюро ЦК партии. Об этом 3 июля сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

«Мы полностью предотвратили проникновение зловредного вируса и сохранили эпидемиологическую ситуацию стабильной, что является выдающимся успехом», — говорится в сообщении государственного агентства.

Отмечается, что успехи Трудовой партии Кореи стали возможными благодаря высокому уровню гражданской сознательности в стране и строгому следованию указам партии.

Добавим, защитные меры в Северной Корее были предприняты в конце января, еще до объявления пандемии. По официальным данным, в стране не зафиксировано ни одного случая инфицирования коронавирусом. По данным ВОЗ в КНДР на карантине находятся более 200 человек.

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