Мехико, , 08:32 — REGNUM За прошедшие сутки на территории Мексики был выявлен 6 741 новый подтвержденный случай заражения коронавирусной инфекцией, в результате чего их общее количество возросло до 238 511. Об этом 3 июля рассказал директор эпидемиологии мексиканского минздрава Хосе Луис Аломиа на пресс-конференции, которая транслировалась на странице ведомства в соцсети Twitter.

«В настоящий момент 238 511 пробы на вирус SARS-CoV-2 дали положительный результат», — заявил Аломиа.

Также он сообщил, что за сутки в стране от связанных с COVID-19 осложнений скончались 679 пациентов, в результате чего суммарное количество летальных исходов возросло до 29 189.

При этом уточняется, что в настоящее время в стране от COVID-19 вылечились свыше 142 тысяч человек.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что 6767 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 зарегистрировано на территории Киргизии, включая 506 за последние сутки.