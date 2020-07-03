Вашингтон, , 08:29 — REGNUM Резкий всплеск числа вновь выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в США связан с увеличением масштабов тестирования, считает американский президент Дональд Трамп. Об этом он сообщил 2 июля на своей странице в Twitter.

Кроме того, по его мнению, государство имеет лучшую в мире систему тестирования данного вируса. Трамп отметил, что, несмотря на увеличение новых случаев инфицирования, в США фиксируется снижение уровня смертности среди пациентов с заболеванием COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июля в США выявлено рекордное количество новых случаев заражения коронавирусом — приблизительно 55 тысяч.

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