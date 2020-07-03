Южно-Сахалинск, , 08:26 — REGNUM В Сахалинской области существенно потеплело. Холод с островов ушёл в Охотское море, а тёплый сухой воздух пришёл из Китая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM Гидрометеослужбе региона.

Читайте также: В Прикамье ожидается аномально жаркий июль

На севере региона погода может быть неустойчивой, возможны кратковременные осадки с грозами.

В выходные дни в южных районах Сахалина погода ожидается без осадков с температурой воздуха днём +19 — +24°С, ночью от +10 до +15°С.

В столице области — Южно-Сахалинске выходные пройдут без дождей. Воздух прогреется днём до +27°С.

На предстоящей рабочей неделе из-за смещения тёплого воздуха на материк в островном регионе может похолодать.

На Курилах в выходные дни возможен небольшой дождь, дневные температуры воздуха составят +18 — +22°С.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пермском крае на смену аномальным холодам может прийти аномальная жара. В июле синоптики прогнозируют дневную температуру воздуха до +30°С.