Находка, Приморский край, , 08:27 — REGNUM Рассмотрение дела в отношении третьего северокорейского моряка, который напал на сотрудников пограничной службы России, отложено городским судом Находки. Об этом 3 июля рассказал представитель прокуратуры Приморского края, его слова приводит РИА Новости.

«Заседание отложено на 15 сентября», — заявил представитель.

При этом 2 июля находкинский городской суд начал рассматривать дело в отношении первого из трех моряков из КНДР и также отложил его на сентябрь. А затем, 3 июля, суд приговорил второго северокорейского моряка к 4 годам заключения в колонии общего режима.

Также известно, что всем трем рыбакам из КНДР, напавших на российских пограничников, предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). В июне суд Находки начал рассматривать их дела и продлил обвиняемым арест, а также отложил на июль рассмотрение дел.

Отметим, по данным следствия, в сентябре 2019 года российские пограничники задержали в акватории Японского моря судно под флагом КНДР, экипаж которого вел незаконную добычу кальмаров. В ходе задержания судна 17 членов его экипажа напали на сотрудников пограничной службы России, а трое из них — нанесли российским военнослужащим деревянными палками множественные удары, в результате чего здоровью последних был нанесен ущерб средней степени тяжести.