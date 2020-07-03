Берлин, , 08:20 — REGNUM Осенью в европейских странах может произойти новая вспышка коронавирусной инфекции, такой прогноз 3 июля сделал немецкий вирусолог, директор института вирусологии и исследования ВИЧ при медицинском факультете Боннского университета профессор Хендрик Штрик.

По его словам, распространение коронавируса SARS-CoV-2 будет связано с наступлением холодов. «Существует зависимость от погоды для других коронавирусов, по крайней мере, в Германии», — цитирует РИА Новости вирусолога.

Штрик добавил, что новый коронавирус в холодную погоду будет распространяться быстрее, и в качестве примера привёл Автралию, где уже приближается осень и потому растёт заболеваемость СOVID-19.

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