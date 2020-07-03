Москва, , 08:14 — REGNUM Лидером по показателю заболеваемости онкологией в России в 2019 году стала Архангельская область, сообщает RT сл ссылкой на данные Минздрава.

Так, в прошлом году в регионе было зафиксировано 566,2 впервые выявленных случая на 100 тыс. населения. Далее идут Брянская (556,2), Сахалинская (550,2) области, а также Мордовия (548,6) и Пензенская область (548,1).

Самые низкие показатели были зафиксированы в Дагестане (163,6), Чечне (164,2), Ингушетии (176,5), Чукотке (205,4) и Ямало-Ненецком АО (215,3).

В Москве показатель заболеваемости онкологией составил 385,3 случая, в Санкт-Петербурге — 506,5.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам врача-дерматолога Ирины Скорогудаевой, признаком деструктивных идущих в организме человека процессов, а также неправильной работы внутренних органов может являться специфический запах выделяемого организмом пота.

По словам медика, очень часто у человека при онкологических заболеваниях начинается более обильное выделение пота и в результате у тела появляется «запах несвежего мяса».

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