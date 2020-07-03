Ульяновск, , 08:09 — REGNUM В Ульяновской области явка избирателей на голосовании по поправкам к Конституции была ниже, чем на президентских выборах 2018 года, — соответственно 54,2% и 64,33%. Активность избирателей в регионе была ниже, чем в среднем по стране, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

2 июля члены избирательной комиссии Ульяновской области подписали итоговый протокол. Согласно документу, который приводит пресс-служба ульяновского губернатора, явка избирателей в регионе составила 54,24% от числа зарегистрированных избирателей. Свой гражданский долг выполнили 533 103 жителя.

«Вне помещений проголосовали 21% жителей, на придомовых территориях — 27,4%, на традиционных участках — 51,5%», — говорится в сообщении.

Отметим, что в Ульяновской области явка на голосовании по поправкам к Конституции была ниже, чем в среднем по стране, — почти 65%. И меньше, чем на президентских выборах 2018 года, когда в Ульяновской области на избирательные участки пришли 64,33% избирателей.

Что касается итогов голосования, то 71,16% (или 379 056 жителей) поддержали внесение изменений в основной документ страны, 27,85% (или 148 346 жителей) высказались против поправок.

Отметим, что в целом в России предлагаемые поправки к Конституции поддержали 77,92% проголосовавших. Напомним также, что на президентских выборах 2018 года за Владимира Путина в Ульяновской области проголосовало 74,27% пришедших на участки избирателей.

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