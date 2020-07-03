Магадан, Магаданская область, , 08:06 — REGNUM В Магадане в доме-интернате для престарелых и инвалидов выявлен очаг заражения коронавирусом.

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Первым заражённым оказался один из сотрудников, он впоследствии заразил 46 стариков.

В интернате действует строгий карантин: ни персонал, ни проживающие из здания не выходят. Каждые две недели бригада сотрудников меняется, при этом новых в обязательном порядке тестируют.

«Заразил не только своих коллег, но и своих же подопечных. Сегодня люди находятся под наблюдением врачей, приняты меры. Идёт лечение. Я думаю, что на следующей неделе уже мы будем иметь определенные результаты и понимание, как развивается ситуация. На данный момент можно говорить, что все больные, которые заразились, чувствуют себя удовлетворительно», — цитируют губернатора Сергея Носова «Вести-Магадан».

Как сообщало ИА REGNUM, на Колыме ежедневно выявляется большое число заражённых SARS-CoV-2. Режим безопасности продлён до 1 августа.