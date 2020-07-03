Москва, , 07:51 — REGNUM Архангельская, Брянская и Сахалинская область стали «лидерами» по показателю заболеваемости злокачественными новообразованиями в 2019 году. Это следует из данных Минздрава России, передаёт RT.

Самая высокая заболеваемость раком зафиксирована в Архангельской области: на 100 тыс. населения в регионе приходилось 566,2 впервые выявленных случая. За ней следуют Брянская область с показателем 556,2 и Сахалинская область (550,2).

Высокие показатели заболеваемости наблюдаются также в Мордовии (548,6) и Пензенской (548,1), Орловской (546,9), Ярославской (543,4), Курской областях.

Самый низкий показатель был зафиксирован в Дагестане — 163,6 случая на 100 тыс. населения. Общий уровень заболеваемости по России в 2019 году составил 436,3 случая на 100 тыс. населения.

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