Париж, , 07:42 — REGNUM Проект закона о снятии чрезвычайного положения в области здравоохранения во Франции с 11 июля одобрен французским парламентом, 3 июля передает телеканал BFMTV.

За законопроект высказались 50 депутатов Национального собрания Франции, против — 12. Еще один парламентарий воздержался.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее проект закона об отмене режима ЧП в сфере здравоохранения Франции был согласован во французском Сенате. Согласно документу в стране до осени этого года продолжается действие ряда мер по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции.

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