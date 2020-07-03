Ухань, Китай, , 07:41 — REGNUM В центральной китайской провинции Хубэй не выявлено новых случаев COVID-19, сообщили 3 июля агентство Синьхуа.

По данным провинциальной комиссии здравоохранения в провинции Хубэй было выявлено 285 075 тесных контактов, заболевших опасной инфекцией. Из них 10 человек по-прежнему находятся под наблюдением медиков.

Еще 4 июня из больницы провинции был выписан последний пациент, переболевший COVID-19. В провинции Хубэй было выявлено в общей сложности 68 135 случаев COVID-19 за все время эпидемии.

Из больниц страны было выписано 63 623 человек, еще 4512 человек скончались. Напомним, что провинция Хубэй остается самой пострадавшей среди всех регионов Китая от эпидемии нового коронавируса. Регион также является бывшим эпицентром эпидемии.