Урумчи, Китай, , 07:36 — REGNUM Строительство новой железной дороги было завершено в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая, сообщает 2 июля агентство Синьхуа.

Рабочие завершили прокладку путей по мосту в уезде Фуюнь, что стало финальным аккордом в прокладке секции Алтай — Фуюнь железной дороги Афучжунь (Алтай — Фуюнь — Чжудун).

Железная дорога раскинулась на 420 км. Она связана с другой железной дорогой на севере региона, и вместе они формируют участок кольцевой железнодорожной сети на севере Синьцзяна.

Железная дорога Афучжунь сокращает дистанцию между городским уездом Алтай и столицей региона городом Урумчи до 640 км с 760 км. Ожидается, что железная дорога начнет работу уже 30 августа.