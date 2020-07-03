Абакан, 3 июля 2020, 07:36 — REGNUM День республики отмечается 3 июля в Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.
Поздравляя жителей республики, первые лица Хакасии подчеркнули, что в этом году главный праздник региона приходится встречать в условиях распространения коронавируса.
«В этот праздничный день желаем вам всем крепкого здоровья, стремления к новым успехам, счастья и любви! С праздником, дорогие земляки! С Днём Хакасии!» — говорится в поздравлении главы республики Валентина Коновалова и спикера Верховного совета Владимира Штыгашева.
Как сообщало ИА REGNUM, 3 июля 29-летие со дня образования отмечает Республика Алтай.
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