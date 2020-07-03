Пермь, , 07:33 — REGNUM В Пермском крае, согласно губернаторскому указу, со 2 июля разрешена работа компаний, предоставляющих услуги по среднесрочным и долгосрочным речным круизам, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Речь идет о круизах, которые подразумевают длительные поездки, за пределы Прикамья. Мера не распространяется на речные «трамвайчики» или круизы на территории только Пермского края. Глава Агентства по туризму и молодежной политике Юлия Ветошкина отметила, что Пермский край готов встретить туристов из других регионов.

Для возобновления деятельности организации должны направить уведомления минпромторгу и Управлению Роспотребнодзора по Пермскому краю. Стоит отметить, в регионе числится шесть круизных туроператоров, они организуют туры по рекам Каме, Волге, Ладожскому и Онежскому озерам, Балтийскому, Белому и Черному морям. Круизный флот включает девять теплоходов. Общая пассажировместимость пермского речного пассажирского флота — 2 230 человек.

Напомним, в Пермском крае в связи с улучшением ситуации, связанной с распространением коронавируса, регион переходит на второй этап режима, снимая ряд ограничений.

Читайте ранее в этом сюжете: Отдых в России: в каких регионах ждут туристов и отменили карантин