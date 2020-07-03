Майами, США, , 07:30 — REGNUM Комендантский час в связи резким скачком распространения нового коронавируса ввели власти округа Майами-Дейд, столицей которого является город Майами. Об этом 2 июля на своей странице в Twitter сообщил мэр округа Карлос Хименес.

Жителям территории запрещено покидать свои дома с 22:00 до 06:00. Решение будет действовать до дальнейшего уведомления. При этом в округе отменено объявленное ранее открытие всех развлекательных учреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июля из-за всплеска новых случаев заражения коронавирусом в американском штате Техас от всех жителей потребовали обязательного ношение защитных масок в установленных местах.

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