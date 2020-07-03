Вашингтон, , 07:29 — REGNUM В массовой онлайн-игре World of Warcraft (WoW) состоялось траурное событие: тысячи игроков собрались в её виртуальном пространстве на различных серверах, чтобы почтить память стримера Байрона Бернштейна, известного под именем Reckful. Об этом 3 июля сообщил журнал PC Gamer.

Все геймеры, желающие выразить уважение покойному и помянуть его, собрались в Штормграде (игровая локация в WoW). В мероприятии приняли участие множество стримеров.

https://twitter.com/pcgamer/status/1278805660898033664

Байрон Бернштейн умер 2 июля 2020 года, на 32 году жизни. В последние годы он открыто говорил, что страдает от биполярного расстройства и депрессии, и даже использовать свой канал для того, чтобы повысить осведомленность людей об этой проблеме. Стоит отметить, что в 2014 году стример был навседа заблокирован в WoW, причиной стало совместное использование аккаунта.

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