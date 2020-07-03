Пенза, , 09:05 — REGNUM Прокуратура Пензы проверила в городском управлении жилищно-коммунального хозяйства предоставленные служащими сведения о доходах и расходах, имуществе. По результатам проверки 22 служащих привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба областного надзорного органа.

Выяснилось, что работники управления ЖКХ в документах указывали недостоверные и неполные сведения о доходах и имуществе на себя и членов семьи. Кроме этого прокурорская проверка выявила недостатки в кадровой работе при приеме справок о доходах и расходах.

Прокурор Ленинского района Пензы внес представление начальнику управления. Меры по устранению нарушений приняты, 22 муниципальных служащих привлекли к дисциплинарной ответственности.

Ранее ИА REGNUM сообщало, прокуратура Северо-Эвенского района Магаданской области выявила нарушения законодательства о противодействии коррупции в администрации округа.

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