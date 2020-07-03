Вашингтон, , 07:15 — REGNUM Microsoft подала заявку на обновление торговой марки Fable, которая связана с одноимённой серией ролевых видеоигр. Об этом 3 июля сообщил портал Screen Rant.

Компания подала соответствующее заявление 26 июня 2020 года, присвоив торговому знаку метку Intent to Use (означает, что владелец намерен его использовать). Фанаты решили, что, таким образом, возрастают шансы на появление новой игры по этой франшизе.

Релиз последней полноценной игры серии — Fable 3 состоялся в 2010 году. В 2012 году студия LionHead выпостула к ней два дополнения, а в 2016 году компания была закрыта. В 2017-м состоялся релиз карточной онлайн-игры Fable Fortune, однако в феврале 2020-го разработчики сообщили, что они решили закрыть проект.

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