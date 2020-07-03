Богота, , 07:15 — REGNUM Восемь подозреваемых в организации теракта в кадетской школе в столице Колумбии задержаны колумбийской судебной полицией и сотрудниками генпрокуратуры в ходе совместной операции. Об этом сообщил генеральный прокурор страны Франсиско Барбаса на странице его ведомства в Twitter.

Он отметил, что задержанным грозит от 40 до 50 лет тюремного заключения. Президент Колумбии Иван Дуке заявил, что подозреваемые являются членами повстанческой Армии национального освобождения (ELN).

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января 2019 года при взрыве в кадетской школе им. Генерала Сантандера погиб 21 человек и 68 получили ранения.

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