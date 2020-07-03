Владивосток, , 07:12 — REGNUM Семья россиян не может покинуть китайский Харбин. В семье двое маленьких детей — 3 года и 1 месяц. Граждане России обращались во все структуры — от МИД РФ до Минкомсвязи и Генконсульства, но пока безуспешно. Контракт с китайским работодателем закончился, денег почти не осталось, жить им негде, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Семья жителя Санкт-Петербурга Михаила Михиенкова, находящаяся сейчас в китайском Харбине, провинция Хэйлунцзян, обратилась в редакцию ИА REGNUM с просьбой о помощи. Люди в отчаянии.

«Мы с женой и старшим сыном приехали в Харбин в 2018 году. Приехали на работу, по контракту, с рабочими визами, всё официально, с соблюдением всех требований как российского, так и китайского законодательства. Мы работали в оркестре в провинции Хэйлунцзян, в Харбине, я сам музыкант. Всё было хорошо, мы ждали второго ребёнка. Когда началась эпидемия, жена была уже на восьмом месяце беременности. Мы не рискнули лететь тогда — просто на таких сроках уже не летают. Границы закрывались одна за другой. Малыш родился, месяц ушёл на оформление всех документов. 30 июня 2020 года у меня закончился контракт. Мы заранее регистрировались на вывозной рейс. Собрались домой», — рассказал Михаил Михиенков.

Далее начались совершенно шоковые для семьи с двумя маленькими детьми, один из которых младенец, вещи.

«30 июня в 3 часа ночи мы прилетели в Чэнду из Харбина. В 10:10 утра должен был состояться эвакуационный рейс, организованный МИД РФ и прочими госструктурами. 25 июня Госуслуги в своём телеграм-канале опубликовали информацию о предстоящем эвакуационном рейсе. Мы, повторю, сразу же зарегистрировались на него. 28 июня мне пришло СМС-сообщение с сайта Госуслуг. В нём говорилось, что моя семья зарегистрирована в качестве пассажиров на указанный рейс. Прибыть в аэропорт необходимо было за 3 часа, мы прибыли за 7 часов», — рассказал глава семейства.

В 6 часов утра Михаил с семьёй подошли к стойке регистрации. Но там им сообщили, что на указанный рейс запрещено пускать пассажиров, поскольку российская и китайская стороны не договорились по каким-то параметрам вывоза. Эвакуационный рейс должен был выполнять самолёт Сычуанских авиалиний (КНР).

«Я бросился звонить в российское консульство. Там мне сообщили, что звонили нам 29 июня, чтобы предупредить, что рейс отменен. Но во время их звонка мы летели в самолёте из Харбина в Чэнду и не могли ответить, мы были не на связи! В консульстве мне сказали, что ничем помочь не могут и положили трубку! Мы потратили практически последние деньги на билеты до Чэнду. На руках двое крошечных детей. Мы просто не знали, что делать!» — сообщил Михаил.

Еще через час Михаил получил новое СМС-сообщение с сайта Госуслуги, в котором сообщалось, что рейс, на который семью Михиенковых не пустили, доступен. Казалось бы — можно лететь домой? Но стоимость билета на одного пассажира, указанная в сообщении, повергла супругов в шок:

«Там было указано — стоимость билета на одного пассажира — 150 тыс. рублей! Там сообщалось, что ссылка на оплату билета придёт в следующем сообщении. Но никакой ссылки так и не пришло. Да и не в этом даже дело! У нас просто нет таких денег, как и у большинства пассажиров-россиян. Всё время, что мы собирались домой, переписывались с различными госструктурами, речь шла о стоимости билетов на вывозные рейсы «Аэрофлота» — в районе 400 евро. Мы рассчитывали на такую сумму. Более того, за два дня до вылета мы созванивались с Генконсульством РФ в Пекине и нам сказали, что стоимость билета на одного пассажира составит 400 евро, что выше этой суммы не будет».

Михаил опять начал звонить. Позвонил в Госуслуги — его отправили в МИД РФ, оттуда отправили в Минкомсвязь, оттуда опять отправили в Госуслуги. Круг замкнулся.

«Сейчас я и моя семья оказались в чужой стране, без средств к существованию, фактически на улице, с маленькими детьми. У меня много вопросов. Первый и главный: почему государственные органы открывают регистрацию на эвакуационный рейс, который не согласован на межгосударственном уровне?! Ещё вопрос: почему до последнего момента в телеграм-канале Госуслуг была опубликована информация о рейсе, которому заведомо не суждено было состояться? И последний вопрос: что мне сейчас делать, с маленькими детьми, одному из которых три года, а второму 1 месяц?» — недоумевает глава семейства.

Когда этот материал готовился к публикации, Михаил Михиенков позвонил опять и сообщил, что в Генконсульстве ему и его семье пообещали бесплатную эвакуацию в Санкт-Петербург из Шанхая. Семья приобрела билеты и очень надеется на то, что консульство на этот раз выполнит своё обещание. В противном случае вернуться в Харбин семье уже будет просто не на что.

По словам собеседника агентства, в Китае остаётся ещё очень много россиян, которые хотели бы вернуться домой, но не могут себе позволить приобретать билеты по 140−150 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2020 года МИД РФ сообщил, что из-за рубежа уже вывезено более 16 тыс. россиян, оказавшихся за закрытыми из-за пандемии границами. Россияне, оказавшиеся в Таиланде, Вьетнаме и других иностранных государствах, вынуждены были неделями жить в транзитных зонах аэропортов в ожидании эвакуационных рейсов.