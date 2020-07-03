Казань, 3 июля 2020, 09:01 — REGNUM В четверг, 2 июля стало известно, что Казани будет присвоено почетное звание «Город трудовой доблести». Президент РФ Владимир Путин уже подписал указ о присвоении 20 городам России, в число которых вошла Казань, высокого звания.
Он добавил, что это решение важно не только для старшего поколения, но и для молодежи.
«У жителей появился еще один повод для гордости за свой город», — заключил мэр.
ИА REGNUM напоминает, что в поддержку Казани как города трудовой доблести собрали 2,4 млн подписей. Заявку поддержали не только жители города, ветеранские организации и промышленные предприятия столицы республики, но и жители республики, общественные организации Москвы, все татарские культурные центры России и зарубежья.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Казани 3 июля прогремит праздничный салют. Мероприятие пройдет в честь присвоения Казани звания «Город трудовой доблести».
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