Чикаго, США, , 06:58 — REGNUM Двухнедельный карантин в Чикаго будут проходить все въезжающие в город из 15 американских штатов. Об этом 2 июля на своей странице в Twitter сообщила чикагский мэр Лори Лайтфут.

Речь идет о территориях, на которых наблюдается всплеск новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. В число этих штатов входит: Техас, Флорида, Калифорния. Алабаму и другие.

Отмечается, что данное правило не распространяется на лиц, которые пробыли в этих регионах менее 24 часов. Нарушителям карантин грозит штраф. Решение вступает в силу 6 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июля за сутки в США было зафиксировано рекордное число зараженных коронавирусом — около 55 тысяч человек.

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