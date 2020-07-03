Тункинский район, Бурятия, , 06:57 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки пожарные и сотрудники лесной охраны тушили 33 лесных пожара. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, лес горел в 12 районах, в том числе на территории Тункинского нацпарка. Пройденная огнём площадь составила 418 га.

«Два лесных пожара возникли из-за неосторожного обращения с огнём, остальные из-за сухой грозы», — отметили в управлении.

В борьбе с огнём было задействовано более пятисот человек, а также 128 единиц техники. В результате им удалось ликвидировать 19 возгораний, ещё 6 были локализованы. К утру 3 июля также действуют 8 лесных пожаров на территории четырёх районов.

Между тем, прогнозы синоптиков неутешительные. В течении ближайших двух суток на территории Бурятии местами сохраняется чрезвычайно пожароопасная погода — 5 класс опасности. Температура иногда будет достигать 35 градусов тепла.

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