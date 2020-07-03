Берлин, , 06:54 — REGNUM В Германии за прошедшие сутки выявили 446 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает берлинский институт имени Роберта Коха.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в ФРГ достигло 195 674. Также за 2 июля в стране скончались девять пациентов от болезней, вызванных новым коронавирусом. Всего с начала пандемии жертвами осложнений COVID-19 стали 9003 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, за 1 июля в Германии выявили 503 случая заражения новым коронавирусом. Наиболее пострадавшими от пандемии стали федеральные земли Бавария, Северный Рейн-Вестфалия и Баден-Вюртемберг.

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