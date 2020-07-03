Владивосток, , 06:56 — REGNUM Приморцы за три месяца 2020 года заключили 8,4 тыс. договоров страхования жизни, объём взносов превысил 824 млн рублей. За год показатели увеличились на 20%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Дальневосточного ГУ Банка России.

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«Жители Приморья на фоне снижения доходов стали активнее интересоваться альтернативными финансовыми инструментами. Банки во взаимодействии со страховщиками предлагают различные комбинированные продукты, где традиционный депозит совмещён с вложением в накопительное страхование жизни. Дополнительным драйвером роста рынка страхования жизни могла стать волатильность фондовых рынков в марте, вызванная распространением коронавируса», — пояснила советник экономический Аппарата главного управления Дальневосточного ГУ Банка России Елена Швецова.

Объём страховых выплат по договорам страхования жизни увеличился на 82% и превысил 571 млн рублей.

Население Приморья в условиях пандемии активно страхуется от несчастных случаев и болезней. Сумма премий в этом сегменте выросла со 198 млн до 447 млн рублей.

Временный всплеск продаж автомобилей в марте способствовал росту автострахования. Число договоров КАСКО увеличилось на 61%, объём собранных премий остался в пределах 255 млн рублей, что говорит о популярности недорогих продуктов в этом сегменте. Доступней стали полисы ОСАГО: число договоров выросло на 13%, объём собранных премий увеличился на 28% и превысил 664 млн рублей.

Всего приморцы заключили более 303 тыс. договоров страхования в первом квартале. Сумма собранных премий составила 2,9 млрд рублей, компании урегулировали страховые события на 1,7 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, здоровье и жизнь волонтеров начали страховать в Башкирии.