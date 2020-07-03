Тюмень, , 06:48 — REGNUM В Тюменской области открылись лишь два загородных лагеря. Об этом сообщили порталу 72.ru в региональной ассоциации организаторов отдыха и оздоровления населения.

Первый заезд стартовал 2 июля. В «Ребячьей республике» под Тюменью и «Дружбе» под Ишимом в день заезда у детей измерили температуру, а затем изолировали их на четыре дня. Родителям запрещено навещать своих чад, а детям запрещается заходить друг к другу в комнаты, брать друг у друга вещи, всю смену их ждёт постоянная обработка рук антисептиком.

Детей принимают только со справкой с отрицательным анализом на коронавирус. Смена дится 14 дней.

Как изданию заметили в ассоциации, на приём в лагеря приоритет отдан детям безработных и медиков.