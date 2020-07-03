Саратов, , 09:18 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин 2 июля поддержал инициативу о присвоении сразу 20 городам звания «Город трудовой доблести». В их числе оказался и Саратов. Губернатор Валерий Радаев поздравил с этим событием всех саратовцев.

«Высоко отмечен вклад саратовцев в Победу в Великой Отечественной войне. Память об их трудовом героизме будет храниться в веках. Это значимо для нас, для наших ветеранов и всех будущих поколений», — прокомментировал Радаев.

ИА REGNUM напоминает, что в поддержку этой инициативы свои подписи поставили более миллиона жителей Саратовской области.

Читайте также: «Трудовая биография», миллион голосов приблизили Саратов к получению звания