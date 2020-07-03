Барнаул, , 06:36 — REGNUM Решение о присвоении звания «Город трудовой доблести» прокомментировал секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Алтайского краевого законодательного собрания Александр Романенко.

Он напомнил, что край, в отличие от других российских территорий, номинировал на это звание не один, а сразу четыре города:

«Конечно, мы могли изначально решить, что в 2020 году мы будем «продвигать» к званию «Город трудовой доблести» только один из городов, как это сделали в других регионах. Но, зная славную историю подвигов тружеников тыла Барнаула, Бийска, Рубцовска и Новоалтайска, видя желание жителей увековечить эту память, мы не могли сказать, например, рубцовчанам или бийчанам: извините, мы в этом году «работаем» на Барнаул, а вы ждите очереди. Это было бы несправедливо, тем более в год 75-летия Великой Победы».

По словам алтайского спикера, теперь, получив поддержку жителей и общественников, единороссы будут добиваться звания «Город трудовой доблести» для городов Алтайского края, которые имеют право на этот титул.

Как уже сообщало ИА REGNUM, накануне, 2 июля, президент России Владимир Путин провёл заседание оргкомитета «Победа», где заслушал доклады об итогах экспертизы заявок для присвоения почётного звания «Город трудовой доблести». Их 28 поступивших заявок были отобраны 20.

Городами, жители которых «внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, в итоге признаны: Нижний Новгород, Челябинск, Екатеринбург, Самара, Пермь, Нижний Тагил, Саратов, Омск, Казань, Магниторгорск, Новосибирск, Ярославль, Магнитогорск, Ижевск, Уфа, Томск, Ульяновск, Новокузнецк, Иркутск, Боровичи и Иваново.

В этом списке не оказалось городов Алтайского края, которые могут претендовать на титул — Барнаула, Бийска, Рубцовска, Новоалтайска. В голосовании и сборе подписей за эти алтайские населённые пункты приняли участие более 300 тысяч человек.

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