Маскат, , 06:10 — REGNUM Резкий рост числа зараженных коонавирусом нового типа в Омане является пугающим, заявил глава минздрава султаната Ахмед бен Мухаммед ас-Саиди на своей странице в Twitter.

«Число новых случаев заболевания коронавирусом пугающее, только за последнюю неделю коронавирус был выявлен у 9019 человек, а за месяц — у 27 тысяч, тогда как четыре месяца назад у нас было только 7,7 тысячи зараженных в месяц», — заявил он.

Ас-Саиди добавил, что резко выросло и число умерших пациентов с COVID-19. При этом только за прошедшую неделю в Омане скончались 43 человека от болезней, вызванных новым коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, за 1 июля в Омане подтвердили 1124 новых случая заражения коронавирусом. При этом общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в стране с начала пандемии составляло 41 194.

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