Кемерово, , 06:09 — REGNUM Мэр Кемерова Илья Середюк сообщил, что по поручению губернатора Кузбасса Сергея Цивилёва в городе будет установлен «памятник, посвященный медицинским работникам, их самоотверженному, ответственному и тяжелому труду».

«Предлагаю обсудить с кемеровчанами облик монумента и место его установки, — написал Середюк в своем аккаунте в Instagram. — Управление культуры, спорта и молодёжной политики собирает эти идеи. Проекты ждут в любой форме — от словесных описаний до наброска, поэтому принять участие могут горожане любого возраста и любой профессии».

По словам градоначальника, все идеи будут рассмотрены городской топонимической комиссией. А наиболее удачные будут взяты за основу эскиза.

Проекты принимаются до 12 июля.