Благовещенск, , 06:06 — REGNUM В Амурской области ведётся активная работа по началу строительства моста через реку Зея. Стартовый этап большой стройки обсудили на совещании глава региона Василий Орлов и председатель совета директоров компании АО «УСК МОСТ» Руслан Байсаров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве области.

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На 2020 год на строительство моста предусмотрено 4,6 млрд рублей. Но, как отметил глава региона, финансирование может быть увеличено в случае необходимости.

На стройплощадке в настоящее время ведутся подготовительные работы: готовится территория под строительство производственных помещений, вырублена просека, ведущая к берегу реки, готовятся конструкции для возведения опор.

На стройплощадке уже задействованы 100 работников, такое же количество строителей приступит к работе в середине июля.

«104 единицы техники уже сконцентрировано в Благовещенске, собраны и готовы к работе буровые машины», — доложил директор АО «УСК МОСТ» Александр Попов.

Также ведутся работы по обустройству и созданию транспортной инфраструктуры, обеспечивающей подъездные пути к мосту через Зею.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области на строительную площадку моста через Зею завезли необходимую технику и начали подготовительные работы. Полностью построить мост планируют за 2,5 года.