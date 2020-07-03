Чунцин, Китай, , 06:04 — REGNUM В городе центрального подчинения Чунцине на юго-западе Китая была представлена целая серия технологий в области искусственного интеллекта для городского управления, сообщает 2 июля газета Science and Technology Daily.

Данные ИИ-технологии будут использоваться для нужд городской среды в большом гористом городе национального уровня Чунцине, который станет пилотной площадкой для испытания технологий искусственного интеллекта нового поколения, сообщает газета.

Серия из 10 ИИ-технологий фокусируется на превращении Чунцина в «умный» город в сферах управления, систем безопасности, общественных юридических услуг, парков, защиты экологии, современной логистики и интеллектуального производства.

Более того, данные технологии также будут применяться для улучшения качества жизни людей, включая путешествия, здравоохранение, рабочая среда и автоматизированное вождение.