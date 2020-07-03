Москва, , 05:39 — REGNUM Испытания российской вакцины от коронавируса, созданной при участии Минобороны России, проходят благополучно для добровольцев. Об этом 3 июля сообщили в пресс-службе военного ведомства.

«У добровольцев нежелательных явлений не зарегистрировано», — говорится в сообщении.

Отмечается, что испытания проходят на добровольцах в двух группах. Первая из них получила по одному из двух компонентов вакцины 18 июня, вторая — 23 июня. В обеих группах осложнений или побочных реакций нет.

Клинические исследования в оборонном ведомстве планируют завершить до конца июля 2020 года.

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