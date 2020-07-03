Вашингтон, , 05:33 — REGNUM В США за прошедшие сутки выявили рекордное число зараженных коронавирусом нового типа — около 55 тысяч человек, сообщает Университет Джонса Хопкинса.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 достигло 2 735 554. С начала пандемии от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 128 684 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июля в американском штате Техас сделали обязательным ношение медицинских масок в связи с резким ростом случаев заражения новым коронавирусом. Только 1 июля в штате выявили 8076 случаев инфицирования SARS-CoV-2.

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