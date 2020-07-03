Петропавловск-Камчатский, , 05:27 — REGNUM В Камчатском крае за последние сутки выявили 41 новый случай заражения коронавирусом, за весь период пандемии зарегистрировано 2293 носителя SARS-CoV-2, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

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За последние сутки на Камчатке полностью излечились 48 пациентов, за весь период выздоровели — 921 человек.

В стационарах находятся 395 пациентов, из них коронавирусная инфекция подтверждена у 239 человек. С пневмонией госпитализированы 232 носителя коронавируса.

За сутки в регионе скончался ещё один пациент с коронавирусной инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Камчатского края до сих пор не знают, как правильно считать и учитывать смертельные случаи пациентов с коронавирусной инфекцией. Замечание по этому поводу регион получил от Минздрава РФ и Роспотребнадзора.