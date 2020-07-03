Пекин, , 05:20 — REGNUM Пять мобильных станций сбора образцов материала на новый коронавирус будет запущено в пекинском районе Дасин с целью улучшения борьбы с COVID-19, сообщает 2 июля газета Beijing Evening News.

Станции длиной 2,3 метра, шириной 1,3 метра и высотой 2,2 метра получат по два окна забора анализов и смогут собирать до 100 мазков в час, говорится в сообщении. Дезинфицированная среда будет обеспечена на каждой станции путем использования систем кондиционирования и ламп стерилизации всего за десять минут.

Медицинский персонал сможет проводить сбор анализов бесконтактно путем помещения рук в защитные резиновые перчатки на столе для забора. Станции забора анализов будут также оборудованы системами связи интерком для обеспечения коммуникации между медицинским персоналом и пациентами.

С 11 июня по 1 июля в Пекине было выявлено 329 локальных случаев передачи COVID-19, из которых 325 человек до сих пор продолжают получать медицинскую помощь в госпиталях страны. Еще 28 бессимптомных пациентов продолжают оставаться под медицинским наблюдением, сообщили в муниципальной комиссии здравоохранения Пекина.