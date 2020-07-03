Петропавловск-Камчатский, , 05:16 — REGNUM Власти Камчатского края открывают с 6 июля внутреннее авиасообщение. Перелёты будут осуществляться по обычному расписанию, но пассажирам необходимо выполнять ряд требований, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Для перелёта на авиарейсах внутри региона пассажирам необходимо забронировать билет, после чего пройти экспресс-тест на коронавирус. Покупка авиабилета возможна только при отрицательном результате исследования.

«Меры остаются, чтобы не завести инфекцию в наши отдаленные регионы», — сказал врио заместителя председателя правительства Роман Василевский.

Проведение тестов для жителей Камчатки будет бесплатным — за счет средств краевого бюджета.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Сахалина приняли решение открыть регион для туристов с 6 июля.