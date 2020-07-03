Сеул, 3 июля 2020, 05:03 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили б3 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.
Отмечается, что это наиболее высокий показатель по ежесуточному приросту зараженных, зафиксированный с 20 июня. При этом 52 новых пациента были выявлены внутри страны.
Таким образом общее количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Южной Корее достигло 12 967. Число умерших от осложнений COVID-19 осталось прежним — 282 человека.