Хараре, , 04:49 — REGNUM В Зимбабве за прошедшие сутки выявили 12 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

Среди новых пациентов десять человек — граждане страны, вернувшиеся из ЮАР. Всего с начала пандемии в стране подтвердили 617 случаев заражения новым коронавирусом. Число летальных исходов среди пациентов с COVID-19 остается прежним — семь человек.

Также в Зимбабве уже выздоровели 173 заболевших коронавирусной инфекцией. Всего в стране провели 71 236 тестов на выявление нового вируса.