Пекин, , 04:47 — REGNUM Двенадцать человек, переболевших COVID-19, были выписаны из больниц Китая по выздоровлению за прошедшие сутки, сообщает 3 июля агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, всего 409 пациентов с коронавирусом продолжают получать медицинскую помощь в больницах Китая. Из них восемь находятся в тяжелом состоянии.

Всего 78 499 пациентов были вылечены из госпиталей Китая за все время эпидемии, говорится в докладе. Общее число заболевших в Китае достигло 83 542 человека. Из них 4634 человека скончались.