Пекин, , 04:44 — REGNUM На материковой части Китая выявлено еще три новых случаев «импортного» COVID-19, сообщает 3 июля агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, общее число таких «импортных», то есть привнесенных из-за рубежа случаев в Китае достигло 1923 за все время эпидемии. Из трех таких случаев, один пришелся на провинцию Ляонин, один — на Шанхай и еще один — на провинцию Юньнань, сообщили в комиссии.

Среди всех «импортных» случаев, 1845 человек были выписаны из больниц по выздоровлению, еще 69 остаются госпитализированными. Ни одного человека в тяжелом состоянии нет. Смертей также нет.