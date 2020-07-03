Пекин, , 04:41 — REGNUM На материковой части Китая за прошедшие сутки было выявлено пять новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки, сообщает 3 июля агентство Синьхуа.

Из общего числа новых случаев, два являются локальными, остальные — привнесены из-за рубежа, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР. Оба локальных случая приходятся на столицу страны город Пекин.

Смертей от опасной инфекции за прошедшие сутки зафиксировано не было, сообщил ив комиссии. Отметим, что властями Пекина постепенно удалось сдержать вспышку нового коронавируса, которая произошла в июне.