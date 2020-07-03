Петропавловск-Камчатский, , 04:40 — REGNUM На Камчатке создали Центр развития региона, главная задача которого — вовлечение местных жителей в обсуждение важных вопросов жизни полуострова. Об этом 3 июля сообщает пресс-служба правительства Камчатского края.

Новую организацию, которая должна помочь жителям участвовать в создании «народной программы» развития региона, по просьбе и.о. губернатора Владимира Солодова создала Общественная палата Камчатского края.

«Убежден, что без открытости, без постоянного диалога с обществом эффективность и достижение результата невозможны. Именно наши жители края являются работодателями для меня, как временно исполняющего обязанности губернатора, и для каждого государственного служащего», — цитируются в сообщении слова Солодова.

По его словам, после трёх месяцев работы на Камчатке он почувствовал запрос со стороны жителей на активное участие в формировании программы и перспективы развития Камчатского края.

По решению членов общественной палаты возглавит Центр, который будет базироваться во Дворце молодёжи, почётный житель Камчатского края, председатель рыболовецкого колхоза имени В. И. Ленина Сергей Тарусов.