Владивосток, , 04:48 — REGNUM В Приморье за минувшие сутки выявлено 75 новых заражённых коронавирусом, излечились 69, умер — один пациент, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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На 3 июля в крае зарегистрировано 4543 случая заражения коронавирусом, 2973 пациента вылечились, один скончался.

Во Владивостоке за сутки подтверждено заражение у 49 человек, в Уссурийске — 16, четыре случая в Находке, по два в Арсеньеве и Михайловском районе, по одному в Черниговском и Хасанском районах.

«Следует приложить все усилия, чтобы не допустить новых вспышек заболевания, что, в свою очередь, позволит переходить к снятию ограничений», — сказал губернатор Олег Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, преодоление пандемии коронавируса и экономического кризиса являются приоритетными задачами для глав российских регионов. Об этом 2 июля заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.