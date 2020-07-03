Лондон, , 03:37 — REGNUM В Великобритании для въезжающих на территорию страны из Испании, Франции, Италии, Германии и ряда других государств с 10 июля будет отменён введённый в начале июня из-за коронавируса обязательный двухнедельный карантин. Об этом утром 3 июля со ссылкой на министерство транспорта сообщает телеканал Sky News.

По информации телеканала, полный список стран, для граждан которых в Великобритании отменяется карантин, будет обнародован 3 июля.

Отмечается, что власти Великобритании продолжат контролировать ситуацию в этих странах, что позволит «в случае возникновения риска для здоровья вновь ввести обязательную самоизоляцию в целях предотвращения проникновения инфекции в Великобританию».

Как сообщало ИА REGNUM, писатель Стэнли Джонсон, отец премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, направился в Грецию вопреки рекомендациям правительства, связанным с эпидемией коронавируса. Сам Джонсон-старший подтвердил, что находится в Греции, где он имеет собственность. Прямых рейсов между Грецией и Великобританией сейчас из-за пандемии коронавируса нет — отец Бориса Джонсона путешествовал через Болгарию.

Читайте ранее в этом сюжете: Отец Бориса Джонсона наплевал на коронавирус и уехал в Грецию